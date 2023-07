PABILLUS

Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros

Siège social : 152 rue du Cagire,

31360 SAINT MARTORY

Société en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :

– FORME : Société à responsabilité limitée à associé unique

– DENOMINATION : PABILLUS

– CAPITAL : 500,00 euros

– SIEGE SOCIAL : 152 rue du Cagire, 31360 SAINT MARTORY

– OBJET : La Société a pour objet en France et à l’étranger, directement ou indirectement :

La prise de participation dans toutes sociétés ou groupements ;

L’achat, la vente, la souscription, la gestion et l’administration de toutes actions, parts et valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, dépendant du capital de sociétés cotées ou non ;

La gestion administrative, juridique, comptable, financière des sociétés filiales ou appartenant au même groupe de sociétés et d’une façon générale toutes prestations de services au profit desdites sociétés,

La conduite de la politique du groupe et le contrôle des filiales,

Donner toutes garanties, contracter tout emprunt.

A cet effet, la Société pourra réaliser toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement.

– DUREE : 99 années.

– GERANCE : Monsieur Thomas TISSIERES, demeurant 152 rue du Cagire, 31360 SAINT MARTORY

IMMATRICULATION : au RCS de TOULOUSE

Pour avis,