Par acte SSP du 14/09/2023, il a été constitué

une SCI dénommée : PEXAREN

Siège social : 4 Impasse du Cers 31240 L’UNION

Capital : 940.400,00 €

Objet : Acquisition, apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location, mise à disposition à titre gratuit au profit des associés, vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

Gérant : M. Peter MCMICHAEL, demeurant 83 rue Jean Pierre Timbaud 75011 PARIS

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TOULOUSE.