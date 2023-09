PHILIA

SAS au capital de 2000 €

Siège social :

3 ALL D ETIGNY 31110 Bagnères-de-Luchon

900 907 734 RCS de Toulouse

L’AGE du 30/04/2023 a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, M. RABIA REDOUANE, demeurant 37 Avenue Des Gênottes 95800 Cergy pour sa gestion et l’a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du même jour.

Les comptes de clôture seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse.

Radiation au RCS de Toulouse