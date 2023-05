PLUM’O PRO

Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 1 000 euros

Siège social : 1, rue Valette

31450 POMPERTUZAT

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à POMPERTUZAT du 28 avril 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme sociale : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

– Dénomination sociale : PLUM’O PRO

– Siège social : 1, rue Valette, 31450 POMPERTUZAT

– Objet social : La fourniture de prestations de service en tous genres aux entreprises industrielles, commerciales et libérales, ainsi qu’aux collectivités (et spécialement des services de nettoyage, d’hygiène et de propreté) ; La vente et le négoce, aux professionnels et aux particuliers, de produits et matériels d’entretien et de nettoyage ; La création et l’entretien de parcs, jardins et espaces verts ; L’accomplissement de menus travaux de bricolage.

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés

– Capital social : 1 000 euros

– Gérance : Monsieur Nicolas BEILICH, demeurant 1, Rue Valette 31450 POMPERTUZAT, assure la gérance.

– Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE.

Pour avis

La Gérance