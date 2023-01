Pascal Castanet : « Effective en 2024, la facture électronique est une révolution »

Pascal Castanet, qui êtes-vous ?

Originaire des Cévennes, j’ai 50 ans. Je dirige deux cabinets d’expertise-comptable sous la marque Fizencia, à Boujan-sur-Libron, près de Béziers, et à Narbonne, avec trois associés et dix collaborateurs. Je m’implique depuis longtemps auprès des différents syndicats et instances de la profession pour la faire progresser. C’est la dixième année que je suis élu au conseil régional de l’Ordre des experts-comptables d’Occitanie et je viens d’en prendre la présidence, le 15 décembre 2022.

Comment fonctionne cette mandature ?

Notre mandat actuel est de quatre ans mais, dans un souci de représentation des territoires, nous avons acté que la présidence serait confiée pour deux ans à un élu de l’Occitanie ouest puis qu’elle irait les deux années suivantes à un représentant de l’Occitanie est. Freddy Nicolas a été élu président en 2020, je lui succède jusqu’en 2024. Dans la continuité des actions engagées par mon prédécesseur, je souhaite vraiment travailler en équipe avec les trente-cinq élus qui m’accompagnent pour continuer de construire et fédérer cette nouvelle grande région.

Quelles sont vos ambitions ?

Plusieurs grands chantiers nous attendent : la facture électronique, mais aussi, dès ce mois de janvier, le guichet unique des entreprises. Il vient d’être mis en place pour recevoir par voie dématérialisée les déclarations de création, modification et cessation d’entreprises jusque-là gérées par les greffes des tribunaux de commerce. Nous essayons d’obtenir un délai complémentaire pour pallier les dysfonctionnements annoncés. Notre calendrier s’organisera aussi autour de la préparation du congrès annuel des experts-comptables, qui se tiendra à Montpellier du 27 au 29 septembre 2023. Plus de 7000 personnes, dont 5000 confrères, y sont attendus.

La facture électronique sera effective au premier juillet 2024. Un tournant à ne pas manquer ?

Complètement ! C’est une révolution. Les 64 données de chaque facture, comme le Siret, le montant HT, la date de paiement… seront identifiables et classées numériquement de façon automatique et sécurisée. En interne, cela implique d’une part des investissements matériels et logiciels, d’autre part des réorganisations pour accompagner les opérateurs de saisie vers d’autres tâches. Il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour sensibiliser et accompagner nos clients. Toutefois, c’est de mon point de vue une évolution totalement positive, qui va permettre de dégager des tâches administratives fastidieuses, développer tout un panel de nouvelles missions et nous recentrer sur notre cœur de métier : le conseil.

Pourquoi et comment renforcer l’attractivité de la profession ?

L’expertise-comptable a de gros problèmes de recrutement et les besoins de la filière sont en augmentation. Malgré les campagnes nationales et régionales de communication, nos métiers souffrent encore d’une image vieillotte. Nous devons montrer aux jeunes que c’est une carrière attractive et une fonction qui a du sens : aujourd’hui, le rôle d’un expert est d’accompagner ses clients sur leur stratégie, leur responsabilité sociétale et environnementale… En résumé, il y a du travail, et il est intéressant ! Pour toucher les lycéens, avant leur choix d’orientation, la proximité est essentielle. Nous allons renforcer ce volet en allant dans les écoles et en innovant dans notre approche.

Propos recueillis par Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Pascal Castanet, nouveau président du conseil de l’Ordre des experts-comptables de la région Occitanie. Crédits : Ordre des Experts-Comptables Occitanie.