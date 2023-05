Pierre Garrigues, PGO : « La Nocturne Éco s’est imposée par son cadre plus détendu, convivial »

Pierre Garrigues, pourquoi avoir choisi la thématique « Faire rayonner un territoire par de grands événements » pour cette édition 2023 de la Nocturne Éco ?

Les grands événements sont une source d’emplois pour la ville de Toulouse. Ils font travailler un grand nombre d’entreprises toulousaines. Les événements d’ampleur font rayonner la Ville rose au niveau national et montrent son attractivité. Cela sera le cas tout particulièrement de la Coupe du monde de rugby cet automne [1] À cette occasion, nous allons participer à la mise en place du “Village Rugby” qui sera installé sur la Prairie des Filtres pour faire en sorte que le grand public vibre au mieux pour l’événement.

C’est aussi une matière d’interroger le rôle et l’avenir du secteur événementiel, maintenant que la crise Covid est derrière nous ?

Oui. Le Covid a été difficile pour tout l’événementiel, même si le gouvernement a particulièrement soutenu notre secteur, ce qui a permis à quasiment la totalité des acteurs de s’en sortir et de maintenir de l’emploi alors que nous étions à l’arrêt. Mais cet épisode a été l’occasion de tout remettre en plat, notamment sur l’écoresponsabilité, et de faire de nouvelles propositions d’événements en conséquence.

Cette édition est aussi marquée par une présence très forte du Toulouse Football Club (TFC) ?

S’il y a un événement récent qui a permis à Toulouse d’avoir une très forte visibilité, c’est bien la victoire du TFC en Coupe de France. Ce titre a eu beaucoup de couverture médiatique et il représente une très grande fierté pour les Toulousains, qui n’avaient pas vu la coupe depuis 66 ans. Sur la place du Capitole, 18.000 personnes ont accueilli les joueurs. Après la dernière Nocturne grand public, où l’équipe avait été fortement soutenue, on s’est dit avec les dirigeants du TFC que nous allions amener la coupe au marché Victor Hugo. Les participants pourront se prendre en photo avec elle. Cette actualité sportive a un peu modifié le déroulé de notre table ronde au Pathé Wilson. Nous allons notamment parler des conséquences sportives et économiques d’une telle victoire, avec le regard croisé d’Olivier Joubert, directeur général, et de Damien Comolli, président du TFC.

Quel bilan tirer de cinq éditions de la Nocture Éco ?

Nous avons d’abord lancé la Nocturne grand public pour redynamiser le Marché Victor Hugo. Au rythme de trois ans par an, nous en sommes déjà à la vingt-troisième, signe que la nocturne est devenue incontournable. Nous avons voulu, il y a cinq ans, créer un équivalent pour le monde économique. La Nocturne Éco s’est imposée elle aussi, car c’est un moment un peu à part par rapport à d’autres événements économiques. Le cadre du marché est plus convivial, détendu. Que vous soyez un stagiaire de seize ans ou un chef d’entreprise de soixante-cinq ans, vous déboutonnez un bouton à votre chemise ! La conférence avec le Medef, nous l’avons conçue dans cette même approche intimiste. Nous voulons en quelque sorte “faire du off” en on avec des échanges les plus spontanés possibles. Ce fut le cas l’an passé avec Didier Lacroix du Stade Toulousain et déjà Damien Comolli du TFC. Nous attendons cette année huit cent personnes. La Nocturne Éco accueille en moyenne entre sept-cents et neuf-cents personnes.

Comment expliquer l’intérêt du monde économique pour votre événement ?

Cela s’explique par le fait qu’il y a plusieurs motivations pour participer à cette nocturne. Vous pouvez en faire un rendez-vous pour féliciter vos équipes, un outil de communication vis-à-vis de vos clients ou vous pouvez prendre des places individuellement pour rencontrer du monde et passer une bonne soirée. Le tarif de 108 euros peut paraître élevé, mais il ne l’est pas tant que ça. Dans une soirée normale, vous avez souvent un seul traiteur, alors que là, vous avez accès aux nombreuses loges des commerçants du Marché.

Comment voyez-vous évoluer la Nocturne Éco dans les années qui viennent ?

Quand il y a de bonnes bases, il faut savoir ne pas tout remettre en question. Autant, la partie marché, nous pensions que cela allait fonctionner. En revanche, sur la partie conférence, ce n’était pas forcément gagné. Sébastien Dupuis, journaliste et consultant de Canal+ qui l’anime, a su donner le bon tempo, créer une vraie intimité. Désormais, nous réfléchissons bien en amont pour avoir les meilleurs invités possibles.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Pierre Garrigues, directeur et fondateur de l’agence toulousaine de communication et d’événementiel PGO. Crédit : PGO.