Pour Pierre Passion, la branche de promotion privée du groupe Midi Habitat, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2021 et produit en moyenne 200 logements par an dans l’aire urbaine toulousaine, à Albi et Montauban, le métier de promoteur ne s’exercera bientôt plus de la même façon. « En nous lançant dans cette démarche il y a un an, nous souhaitions prendre part au combat environnemental et sociétal et aligner nos valeurs personnelles avec l’activité de l’entreprise ; mais aussi rendre cet engagement opposable, loin du simple greenwashing ! », a insisté Laetitia Vidal, la directrice générale de Pierre Passion, lors de cette annonce du passage au statut de société à mission.

En effet, les sociétés à mission - il en existe 740 à ce jour en France, mais elles font figures d’exception dans l’immobilier - ont été définies par la loi Pacte en 2019. Auditées tous les deux ans par un organisme indépendant, elles mettent en œuvre une stratégie concertée avec leur écosystème extérieur. Dans le cadre de Pierre Passion, il s’agit des futurs clients, des entreprises du bâtiment, des architectes, notaires, banquiers… « Nous leur ouvrons notre gouvernance et ils auront un œil sur notre façon de travailler », explique le promoteur toulousain, qui a choisi quatre axes stratégiques (la satisfaction client, l’éthique, l’écoresponsabilité et la solidarité) déclinés en cinquante actions concrètes.

50 % des futurs programmes concernés

« Concrètement, la moitié de notre production devra être conçue selon les principes de l’écoconstruction ou de l’innovation. Le premier audit externe est prévu en juin 2024 et, si la démarche n’est pas suffisamment engagée à ce moment-là, nous n’aurons pas vocation à rester société à mission », résume Laetitia Vidal.

Pour y parvenir, le promoteur a prévu de lancer, dès début 2023, des ateliers concertés réunissant clients, équipes techniques, architectes… Il conçoit aussi actuellement une charte interne de chantiers propres (en test sur un programme de maisons individuelles à Saint-Sulpice-La-Pointe). Autre engagement fort pour ce promoteur, jusqu’alors exclusivement positionné sur des chantiers de construction neuve, réorienter une partie de sa politique foncière vers des chantiers de réhabilitation.

Sur le sujet de la solidarité, la société prévoit par ailleurs de dédier une partie de ses dividendes au financement de missions sociales, notamment l’ouverture d’une enveloppe de PTZ pour soutenir l’accession à la propriété des clients et le préfinancement des actions de l’Anah pour venir en aide aux copropriétés en grande difficulté.

Des choix ambitieux qui interviennent malgré un contexte économique très compliqué pour la profession. À l’image de cette mise en chantier de quarante-neuf logements prévue début janvier à la Aac Malepère, projet pour lequel le promoteur a dû faire face à une augmentation des coûts de travaux de 15 % en quelques mois.

Béatrice Girard

Sur la photo : Les équipes de Pierre Passion, premier promoteur "société à mission" d’Occitanie. Crédit : DR.