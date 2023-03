Avec son Plan Jeunes, la Région Occitanie veut que jeunesse se passe bien

« Près d’un habitant d’Occitanie sur trois a moins de 30 ans [...] Il nous appartient d’imaginer avec eux, et pour eux, une société où chacun est en mesure de construire sa vie d’adulte et de trouver, sans se sentir exclu, sa place. » Voilà comment Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, présente le nouveau plan dédié à la jeunesse de sa collectivité.

Composé de trente mesures, celui-ci fait suite à une consultation menée entre juin 2022 et février 2023 auprès de plus de 1600 jeunes de 15 à 29 ans et de soixante-quinze structures qui les accompagnent. Cette initiative est portée par Kamel Chibli, vice-président en charge notamment de l’Éducation, de l’orientation et de la jeunesse, et Guillaume de Almeida Chaves, conseiller régional délégué à la Jeunesse, à la vie lycéenne et étudiante.

Aide à la mobilité et à l’orientation parmi les axes d’action

La mobilité est le premier axe d’action présenté par la Région. L’Occitanie souhaite notamment ouvrir le dispositif de réduction sur le réseau de trains régionaux « + = 0 » aux 16-18 ans alors qu’il était réservé aux 18-26 ans auparavant. Cette mesure sera aussi étendue aux lignes de cars pour les 18-26 ans. Par ailleurs, une aide à l’achat de vélos, de 50 euros, va être proposée aux élèves boursiers de seconde. La Région lancera également, dans six lycées, une expérimentation de mise à disposition de vélos à partir de septembre 2024.

Autre sujet majeur, l’orientation, avec par exemple la plateforme Occitanie Stages, qui sera opérationnelle dès la rentrée 2023 et mettra en relation les acteurs économiques occitans et leurs potentiels futurs stagiaires. La collectivité veut d’ailleurs conditionner ses aides financières à l’accueil de jeunes en stages [1]. Lors de son entretien en début de semaine en tant que présidente de Régions de France avec le président de la République Emmanuel Macron, Carole Delga a réclamé que « l’orientation devienne une compétence régionale afin de clarifier, simplifier et de rendre plus accessible les dispositifs d’aide à l’orientation à destination de la jeunesse ».

Précarité et santé mentale

En ce qui concerne la lutte contre la précarité, la Région compte agir tout particulièrement sur le volet alimentaire, « en renforçant [la] démarche de redistribution des surplus alimentaires de la restauration collective » vers des associations qui viennent en aide aux jeunes les plus défavorisés. L’Occitanie veut aussi soutenir les jeunes femmes qui font face à la précarité menstruelle [2] en mettant à disposition des lycéennes, à partir de septembre 2023, des protections périodiques d’urgence, dont des culottes menstruelles.

Parmi les autres sujets en lien avec la santé publique, notons par exemple la mise en place d’une expérimentation à la rentrée 2024, dans deux centres de santé Ma Région, d’un temps de consultation réservé aux jeunes en difficulté. La santé mentale des jeunes, fragilisée notamment par les confinements successifs et l’anxiété de plus en plus grande face au réchauffement climatique, sera particulièrement scrutée. Une grande campagne de sensibilisation sera de plus bientôt lancée pour informer la jeunesse des dispositifs et des aides existantes en cas de détresse psychologique. La collectivité souhaite enfin agir contre le harcèlement, cause de souffrance très aiguë chez de nombreux jeunes, et annonce la mise en place dans chaque lycée de médiateurs-ambassadeurs lycéens pour venir en aide à leurs camarades sur cette question.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Guillaume de Almeida Chaves, conseiller régional délégué à la Jeunesse, à la vie lycéenne et étudiante, entourés de jeunes ayant participé à une consultation menée entre juin 2022 et février 2023, qui a abouti au plan jeunesse de trente mesures présentée en cette mi-mars. Crédit : Région Occitanie.