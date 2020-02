Plombé par la dette, Airbus enregistre pourtant une année « sans précédent »

Airbus, presque seul aux commandes de l’A220

Bombardier vend à l’avionneur européen et au gouvernement du Québec les 33,58% qui lui restaient encore dans le programme d’avion de ligne qu’il avait lancé sous le nom de C Series et depuis rebaptisé Airbus A220.

Airbus détient désormais 75% du capital et le gouvernement du Québec, second actionnaire, 25%. « La transaction prend effet immédiatement », assure Airbus qui compte être le seul pilote à bord, le marché des monocouloirs - de 100 à 150 sièges - représentant 70 % de la demande mondiale future d’avions. La participation du gouvernement sera « rachetée par Airbus en 2026, soit trois ans plus tard qu’initialement prévu ».

L’entreprise jusque-là contrôlée par les familles Beaudoin et Bombardier, héritières du fondateur et inventeur de la motoneige dans les années 1940, est plombée par une dette de plus de 9 milliards de dollars (8,2 milliards d’euros).