Plum’O

Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 1, Rue Valette 31450 POMPERTUZAT

909 458 069 RCS TOULOUSE

Par décision du 5 avril 2023, l’associé unique a décidé la transformation de la Société en société à responsabilité limitée unipersonnelle à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son siège, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de 1 000 euros, divisé en 10 000 parts sociales de 0,10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Nicolas BEILICH, demeurant 1, Rue Valette, 31450 POMPERTUZAT

Sous sa nouvelle forme d’société à responsabilité limitée unipersonnelle, la Société est gérée par Monsieur Nicolas BEILICH, associé unique.

Par ailleurs, aux termes de la même décision du 5 avril 2023, l’associé unique a décidé d’étendre l’objet social aux activités de : Entretien de la maison et travaux ménagers ; Petits travaux de jardinage ; Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, sans procéder à l’accomplissement d’actes médicaux ; Réalisation de commissions puis préparation des repas à domicile ; Livraisons de repas à domicile ; Aide à la mobilité et au transport, accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile ; et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts.

POUR AVIS