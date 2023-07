Lancement du chantier Hyd’Occ, usine de production d’hydrogène renouvelable à Port-la-Nouvelle

La pose de la première pierre de la future usine Hyd’Occ a eu lieu ce 28 juin au cœur du port de Port-la-Nouvelle. Ce site va produire de l’hydrogène vert et de l’oxygène. La production journalière de cet hydrogène renouvelable ciblera les mobilités dites « intensives » (camions, remorques, autocars, trains, maritime, fluvial…) et les industries. La Région Occitanie, propriétaire du port et coactionnaire d’Hyd’Occ à travers l’Arec Occitanie, sera le premier client, avec son projet de drague hybride à hydrogène.

Comment fonctionnera Hyd’Occ ? L’installation sera connectée à la fois au réseau électrique national, très décarboné du fait de la part du nucléaire en France, et à la future ferme éolienne en mer, au large du port de Port-la-Nouvelle. Un poste de transformation réceptionnera cette énergie propre et alimentera les huit électrolyseurs. L’hydrogène sera produit sous forme gazeuse.

L’idée est de ne rien perdre de l’énergie produite. Par exemple, la chaleur produite par les électrolyseurs sera récupérée pour alimenter les bâtiments municipaux proches. L’oxygène dégagé par le process industriel sera valorisé, avec la fourniture en gaz aux industriels locaux.

Ce projet est porté par un acteur privé, le producteur d’énergies renouvelables Qair, basé à Montpellier, et l’Agence régionale énergie climat (Arec) Occitanie.

Investissement de 60 millions d’euros

L’investissement, soutenu par l’État, via l’Ademe, et la Région Occitanie, s’élève à 60 millions d’euros. La livraison est prévue fin 2024. « Avec Hyd’Occ, la production d’hydrogène renouvelable est une réalité en Occitanie », déclare Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

Propriétaire du port de Port-la-Nouvelle, la Région Occitanie souhaite le positionner comme le port de référence de la transition énergétique en Méditerranée. Pour atteindre cet objectif, deux piliers : l’hydrogène vert, avec Hyd’Occ, mais aussi l’éolien flottant. Deux fermes pilotes sont en cours d’installation. Des parcs commerciaux viendront par la suite. Le port audois va devenir un « hub » (carrefour) des énergies marines renouvelables renouvelables en Méditerranée, avec la mise en place d’infrastructures dédiées : nouveaux quais, création de môle, bassin pour stocker les flotteurs…

La Région Occitanie soutient plusieurs projets innovants pour le développement de l’hydrogène dans divers domaines. On peut citer Genvia à Béziers, dont la Région est actionnaire, via l’Arec, à hauteur de 6,5 %, le futur campus régional des métiers de l’hydrogène (Genhyo), le projet HyPort (Engie/Arec) visant à déployer des infrastructures d’hydrogène, ou encore Corridor H2, qui consiste à convertir progressivement la mobilité lourde à l’hydrogène vert.

Hubert Vialatte

Sur la photo : la pose de la première pierre de l’unité, en présence de Pierre-André Durand, Préfet de la région Occitanie, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie (au centre), et Céline Vachey, Directrice régionale de l’ADEME Occitanie (à gauche). Le projet a été présenté à près de 200 personnes. Crédit : Corinne Rosette - Région Occitanie.