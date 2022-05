Le mardi 21 juin, le centre de congrès Diagora Labège accueille les huitièmes Rencontres Cyber d’Occitanie. Au cœur de cet événement, l’espace cybersécurité prévoit d’y accueillir les entreprises (TPE, PME, Grands comptes) et les collectivités de tout le Grand Sud de la France afin de présenter des actions, des initiatives et des sociétés spécialisées dans le secteur. Le mot d’ordre de cette année : « Cybersécurité, faisons simple ».

Cette manifestation se destine aux dirigeants et salariés d’entreprises, membres de collectivités, directeurs de sécurité informatique, directeurs des ressources humaines, risk managers, secrétaires généraux, assureurs, juristes spécialisés, magistrats, services de police et de gendarmerie, etc. Au-delà, le grand public est également convié pour assister à des conférences et des tables rondes. A noter la création cette année d’un espace « Sécurité économique », mais également d’une convention d’affaires et d’un espace de démo / hacking.

Le secteur recrutant beaucoup, plusieurs entreprises organiseront également des sessions pour former et embaucher, au sein de l’espace Formation Recrutement.

Le mardi 21 juin au centre de congrès Diagora Labège à Toulouse. Entrée gratuite sur inscription.

Programmes, et inscriptions sur le site des organisateurs.