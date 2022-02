Non renouvellement de Commissaires aux Comptes

SAS au capital de 849 400 euros

Siège social : 4 Boulevard Déodat de Séverac

Zone des Ramassiers-31770 COLOMIERS

518 578 901 RCS TOULOUSE

L’Assemblée Générale du 28/06/2021, constatant l’arrivée à expiration des mandats de la société 2B.COM, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société CONS@UDIT EXPERTS, Commissaire aux Comptes suppléante, et après avoir constaté que la Société n’avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires en imposant la désignation, a décidé de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.

Pour avis

Le Président