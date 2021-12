Société par actions simplifiée

au capital de 312 Euros

Siège social : 10, Avenue d’Hermès

Zone artisanale de Montredon

31240 L’UNION

RCS TOULOUSE : 434 440 640



AVIS DE TRANSFORMATION



Aux termes d’une délibération en date du

30 décembre 2021, l’Assemblée Générale

Extraordinaire des associés a décidé la

transformation de la Société en société

par actions simplifiée avec à cette même

date, sans création d’un être moral

nouveau et a adopté le texte des statuts

qui régiront désormais la Société. Sa

dénomination, son siège, sa durée et les

dates d’ouverture et de clôture de son

exercice social demeurent inchangées.

Son objet social devient : "l’acquisition

par voie d’apport ou d’achat, la

propriété, l’administration et l’exploitation

par bail, location ou autrement de tous

biens meubles ou immeubles bâtis ou non

bâtis, éventuellement l’aliénation

desdits biens". Le capital social reste

fixé à la somme de 312 Euros. Admission

aux assemblées et droit de vote : Tout

associé peut participer aux assemblées

sur justification de son identité et de

l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il

possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession de

titres entre associés est libre. La

cession de titres à tout tiers est

soumise à l’agrément préalable de la

collectivité des associés. Monsieur

Patrick BONNEFOY et Madame Martine LABADIE,

cogérants, ont cessé leurs fonctions du

fait de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par

actions simplifiée, la Société est

dirigée par le Président de la société :

Monsieur Patrick BONNEFOY demeurant

25, Route de Castelmaurou – 31850 BEAUPUY

et le Directeur Général : Madame Martine

LABADIE, demeurant 4, Route de Mons

« La Marchande » - 31130 FLOURENS.

Pour avis