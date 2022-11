Par décision du 25 octobre 2022, l’associé unique de la Société R&N MOTO, SARL en liquidation au capital de 2.000 € dont le siège social est 27bis, chemin du Pacherot 31410 LAVERNOSE, immatriculée 828 536 581 – RCS TOULOUSE, a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du même jour et sa mise en liquidation et nommé Liquidateur, Monsieur Romain VANNIER, domicilié 27bis, chemin du Pacherot 31410 LAVERNOSE, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège social, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE.