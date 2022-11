Par décisions du 25 Octobre 2022, l’associé unique de la Société R&N MOTO, SARL en liquidation au capital de 2.000 €, siège social et siège de la liquidation : 27bis, chemin du Pacherot 31410 LAVERNOSE, 828 536 581 - RCS TOULOUSE, statuant au vu du rapport du Liquidateur a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au Liquidateur Monsieur Romain VANNIER et l’a déchargé de son mandat ; pris acte du mali de liquidation et prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS TOULOUSE