RACINES FERTILES

SAS au capital de 1000 €

Siège social : Bordeneuve

31290 Trébons-sur-la-Grasse

880 958 590 RCS de Toulouse

L’AGE du 02/08/2023 à compter du 02/08/2033 a décidé d’étendre l’objet social à : Accompagnement pour la mise en place d’actions permettant la préservation de l’environnement, de la nature et de la biodiversité, notamment par la valorisation et la plantation d’arbres et arbustes champêtres dans le paysage,

Conseils et accompagnement en agroforesteries, en régénération naturelle assistée, en aménagements paysagers écologiques favorisant la biodiversité, la fertilité des sols et la préservation de la ressource en eau,

Formations et animations auprès des particuliers, agriculteurs, lycées agricoles, collectivités, Chambres consulaires, élus, entreprises et structures associatives, Achat et vente d’arbre, arbustes, plantes vivaces et de matériel de paillage et protections faune sauvage, Récolte et vente de graines d’arbres, arbustes et plantes messicoles,

Achat, vente, entretien et gestion de terrains et bâtiments.

Mention au RCS de Toulouse