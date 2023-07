RDW-DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée à associé unique

Au capital de 2 500 €uros

Siège social :

Galerie Marchande du Centre Commercial E. LECLERC

Avenue du Cagire - ZAC DES LANDES

31800 ESTANCARBON

Société en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :

– FORME : Société à responsabilité limitée à associé unique

– DENOMINATION : RDW-DISTRIBUTION

– CAPITAL : 2500,00 euros

– SIEGE SOCIAL : Galerie Marchande du Centre Commercial E. LECLERC

Avenue du Cagire - ZAC DES LANDES, 31800 ESTANCARBON

– OBJET : La Société a pour objet en France et à l’étranger, directement ou indirectement :

L’achat, la vente, la distribution, la commercialisation au détail, par tous moyens notamment dans le cadre de franchise et de commissionnement, la représentation,

le dépôt de tous vêtements de prêt-à-porter et tous articles de mode, chaussures et accessoires ;

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et

à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ;

La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.

– DUREE : 99 années.

– GERANCE : Madame Dorine Descamps, demeurant 13 BIS Avenue Saint Jean,

31800 VALENTINE

IMMATRICULATION : au RCS de TOULOUSE

