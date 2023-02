RG CREATION

Société à responsabilité limitée

au capital de 2000 euros

Siège social : 317 allée Roland Garros

31470 SAINT LYS

En cours d’immatriculation au RCS de TOULOUSE

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société à responsabilité limitée

DENOMINATION : RG CREATION

CAPITAL : 2000 euros divisé en 2000 parts sociales de 1,00 euro chacune, numérotées de 1 à 2000.

SIEGE SOCIAL : 317 allée Roland Garros 31470 SAINT LYS

OBJET : La Société a pour objet : Toutes missions relatives à l’assistance à maitrise d’ouvrage dans tous projets de construction ou rénovation ; Assistance, conseil et accompagnement du maître d’ouvrage dans toutes démarches administratives liées aux projets susvisés, dans le suivi des travaux, dans la coordination des différents corps de métiers ; Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son développement ; La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance.

DUREE : 99 années

GERANCE :

M. Guillaume COROMINAS, demeurant à SAINT-LYS (31470), 317 Allée Roland Garros

M. Renaud PADERNI, demeurant à PLAISANCE DU TOUCH (31830), 7 rue des Acacias

IMMATRICULATION : au RCS de TOULOUSE.

Pour avis,