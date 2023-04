Rachetée par le groupe Iliad, la pépite toulousaine Itrust affiche ses ambitions

Le groupe Iliad prend une participation majoritaire dans votre capital, pourquoi ce choix et pourquoi avec le groupe Iliad et Free Pro ?

Nous avons eu, pendant plusieurs mois, de grandes discussions avec des fonds et des industriels, mais c’est finalement avec le groupe Iliad et Free Pro que nous avons décidé de nous associer. Nous travaillons ensemble depuis deux ou trois ans, puisque Free, sous l’entité Jaguar Network, avait déjà acquis certaines de nos technologies. On se connaît donc bien, nos équipes travaillent ensemble sur le volet deeptech, et l’on partage la même vision de la démocratisation de la cybersécurité.

Free Pro souhaitait développer une offre de cybersécurité pour être présent sur ce marché, comme d’autres opérateurs. Avec ce rapprochement, l’objectif est donc de monter une offre souveraine commune, et d’appliquer les technologies des grands groupes aux ETI, PME et TPE.

Qu’est-ce que cela va changer dans la gouvernance d’Itrust et dans votre développement ?

Le groupe Iliad prend 60 % de participation. Il reste donc 40 % à Itrust, mais Free souhaite absolument que nous restions autonomes et à la tête de l’entreprise, donc la gouvernance opérationnelle ne change pas. Nous allons continuer à nous baser sur nos technologies.

La stratégie sera par ailleurs pilotée par un board, dont je fais partie, et qui intègre Free Pro pour décider des acquisitions, du financement du développement international. Avec ce rapprochement, nous allons bénéficier de la force de frappe des équipes commerciales de Free, 200 personnes concentrées sur les grands groupes et les PME. Pour information, à ce jour chez Itrust, nous avons trois personnes. De même, nous avons 1200 clients, dont 400 grands comptes, Free Pro en compte 35.000, dont 70 % sont des TPE et PME.

Par ailleurs, nous allons continuer à vivre notre vie d’éditeur de logiciel cybersécurité en dehors de Free Pro. Nous envisageons notamment d’aller chercher des clients à l’international en Allemagne, au Bénélux, en Angleterre.

Le centre névralgique d’Itrust reste donc à Toulouse ?

Oui et nous sommes d’ailleurs en train de travailler sur un projet avec la Région Occitanie pour densifier l’écosystème de la cybersécurité à Toulouse. Itrust emploie actuellement quatre-vingt salariés, dont les deux-tiers à Toulouse, et nous allons passer à cent. L’idée est de maintenir ce pôle fort à Toulouse. Un peu comme Free Pro a son centre névralgique à Marseille, le pôle cyber pourrait être à Toulouse. Carole Delga a déjà rencontré Thomas Reynaud, le directeur général de Free… Mais à ce stade, je ne peux pas en dire plus.

Quelles sont vos perspectives en matière de chiffre d’affaires [1] ?

Notre chiffre d’affaires est en forte croissance, + 30 % en 2022, et 20 à 30 % de croissance annuelle ces trois dernières années. L’année dernière, nous avons enregistré 8 millions de prise de commande. La feuille de route qui nous est donné par Free Pro est de devenir le 3e opérateur cyber en France dans la décennie. Pour cela, on ne s’interdira aucun scenario de croissance, organique, externe, acquisitions à l’étranger… Et ces décisions seront prises par le board. D’ici là, le chiffre d’affaires devrait en toute logique fortement progresser pour atteindre 50 millions d’euros dans les trois ans.

Un mot sur l’offre Cyber XPR que vous allez développer avec Free Pro ?

Elle reprend l’offre d’Itrust packagée selon trois axes : les grands comptes et ETI, les PME et TPE puis, dans un second temps, une offre sur la free box.

Notre offre, basée sur la techno d’Itrust, sera à la fois prédictive et très attractive en tarification mais absolument pas low cost. Derrière le package, nous avons des équipes qui interviennent H24 et 7 jours sur 7 pour faire de la supervision et de la sécurité et réagissent en cas d’attaque.

Vous vous êtes aussi doté d’un centre de recherche en IA pour la cybersécurité, avec des objectifs de développement fort. Où en êtes-vous ?

L’IA reste un vrai élément différenciant car il nous fait gagner en efficacité. Depuis quatre ans, nous avons déjoué 100 % des attaques de nos clients. Notre centre de recherche en IA emploie dix ingénieurs qui travaillent avec des laboratoires de recherche, le Laas et l’Irit à Toulouse et désormais plutôt des laboratoires parisiens comme le LIPN. Nous travaillons aussi en One to One sur des sujets de recherches très confidentiels avec des industriels, sur des questions qui mêlent cybersécurité et sûreté.

Béatrice Girard

Sur la photo : Grâce à Free Pro, Jean-Nicolas Piotrowski, veut faire d’Itrust le 3e opérateur de cybersécurité en France. Crédit : P.P.