Rectificatif

Dans l’annonce web parue le 17-02-2022 via touleco.fr, relative à la constitution de la SAS PROXIMIOR CONSULTING, il convient de lire : « Président : M. ANDRES Didier, domicilié 1 rue du Cers - 34130 ST AUNES » et non comme indiqué « HOLDING MACA INVESTISSEMENT, SOCIETE A RESPONSABILITE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 907 500 EUROS, 539 065 607 RCS MONTPELLIER, 494 RUE LEON BLUM - 34000 MONTPELLIER