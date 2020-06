« Les chefs et cheffes d’entreprise au coeur de la cybersécurité : une journée pour tout comprendre », c’est le thème de la sixième édition des Rencontres de la Cybersécurité en Occitanie, organisées par ToulÉco en partenariat avec l’Anssi et le Conseil régional d’Occitanie. Objectifs de l’événement : sensibiliser les entreprises, les collectivités et les particuliers à la cybersécurité, améliorer les connaissances technologiques et réglementaires sur le sujet, et accompagner la filière régionale des professionnels de la cybersécurité.

RCO, le 29 septembre au Centre de congés Diagora-Labège. Informations et inscriptions sur cybersecurite-grandsud.fr