Rénov’Occitanie : un guichet unique pour renover son logement

Pour devenir une région à énergie positive, l’Occitanie continue à multiplier les initiatives. Lancé début janvier, le guichet unique Rénov’Occitanie vise à accélérer la rénovation énergétique des logements dans l’ensemble de la région. Dans le processus de transition énergétique, c’est un enjeu majeur. Le bâtiment représente en effet 33% des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique de l’Occitanie. La région vise une diminution de ces émissions de 26%. Pour cela, il faut rénover 52.000 logements par an d’ici 2030 (75.000 au-delà de cette date). Trente-deux guichets sont mis en place sur tout le territoire occitan avec le soutien des autres collectivités locales (conseil départementaux, métropoles ainsi que les communautés de communes) et de l’Agence régionale énergie climat (Arec).

Ambition écologique et sociale

Les guichets ont plusieurs objectifs. Permettre tout d’abord aux particuliers de comprendre les aides auxquelles ils peuvent prétendre aux différents échelons (comme par exemple l’éco-chèque logement au niveau régional). Indiquer la manière de réaliser le diagnostic énergétique de son logement. Et, enfin, aider à sélectionner une entreprise référencée et sérieuse pour réaliser la rénovation. Les arnaques sont en effet nombreuses dans le secteur. Certaines entreprises, sous couvert du dispositif isolation à un euro, montent de véritables escroqueries. La Région veut éviter ces déconvenues, notamment aux habitants les plus précaires.

Rénov’Occitanie poursuit une ambition écologique mais aussi sociale : « Certains logements, sans être insalubres, sont de véritables passoires thermiques. Il n’est pas normal de vivre dans des appartements à 12-13 degrés, car il n’est pas possible de chauffer plus », affirme Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge notamment du Développement économique et de l’innovation.

Pour pouvoir imposer la sobriété à tous, la Région doit prendre à bras-le-corps la précarité énergétique. D’ici 2024, elle mobilisera plus de 40 millions d’euros pour le déploiement du dispositif. En 2021, l’Occitanie souhaiterait délivrer plus de 15.000 conseils et 18.500 audits auprès des maisons individuelles et copropriétés. Et ainsi « contribuer de façon significative à la bascule écologique », résume la vice-présidente Nadia Pellefigue.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge notamment du Développement économique et de l’innovation, entourée de l’ensemble des acteurs locaux qui prennent part au projet Rénov’Occitanie. Crédit : M.H.