Le Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée présente ses lauréats

Dix créateurs, dix repreneurs et six entreprises en développement. C’est le profil des vingt-six lauréats accompagnés par l’association Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée (REOM) depuis 2021, présentés lors de la Fête des Lauréats, le 19 mai, au Mas Saint-Gabriel (Marsillargues). Ils ont bénéficié d’un accompagnement individualisé de chefs d’entreprises adhérents du réseau, pour une durée de vingt-quatre mois minimum. « Les prêts octroyés en 2021 s’élèvent à un million d’euros, dont 665.000 euros de prêts d’honneur et 335.000 euros de cofinancement Bpifrance », indique Richard Marlier, président de REOM. Soit une hausse de 48 % des financements par rapport à 2020.

Parmi les entreprises lauréates : Aqua.ecologie (Montpellier), entreprise experte du traitement et de la réutilisation de l’eau pour les milieux terrestres et marins, créée par Romain Salza et Olivier Georges et bénéficiant d’un prêt d’honneur de 50.000 euros (dont la moitié de Bpifrance) ; Marvin (Nîmes), logiciel dédié à la gestion locative, développé et commercialisé par Henri-Joseph et François Mouchati, bénéficiant d’un prêt d’honneur de 100.000 euros chacun ; ou encore Embal Import Export (Perpignan), entreprise de services SAV et maintenance d’équipements de quais et de chambres froides, reprise par Stéphane Heulin (prêt d’honneur de 100.000 euros, dont la moitié de Bpifrance).

Un projet d’ancrage à Sète

REOM observe depuis deux ans une hausse des reprises d’activités. « Des opérations aussi complexes que des créations, puisque les repreneurs doivent relever le défi de la poursuite d’activité en l’absence du dirigeant historique, avec un nouveau mode de management notamment », assure Gilles Capella, directeur de Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée.

Afin de renforcer son maillage territorial, l’association s’est dernièrement implantée à Carcassonne et à Béziers, avec respectivement quinze et vingt nouveaux membres. Elle travaille actuellement sur un projet d’ancrage à Sète, avec le soutien de Sète Agglopôle Méditerranée. « Nous avons besoin de multiplier les représentations locales afin de soutenir l’entrepreneuriat dans les cinq départements d’Occitanie est », explique Gilles Capella, qui précise que chaque nouveau groupe d’entrepreneurs est piloté par un membre du conseil d’administration. « C’est la condition sine qua non pour garantir l’accompagnement de nos lauréats par des chefs d’entreprise de proximité ainsi que leur accès à un réseau économique local, puis au réseau national et international de notre mouvement. »

Huit lauréats retenus en 2022

En 2022, huit projets portés par dix entrepreneurs sont lauréats, pour un total de 435.000 euros de prêt octroyé. Parmi les lauréats : Vrroom, startup catalane créatrice d’événements immersifs en réalité virtuelle, bénéficiant de 90.000 euros de prêt, Mikamino (Carcassonne) nouvelle entreprise proposant des accessoires durables (50.000 euros de prêt), ou la reprise de Monceau Fleurs, fleuriste basé à Montpellier (50.000 euros de prêt).

Créée en 2008, l’association Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée (254 membres bénévoles) accompagne, finance et connecte les PME et ETI créatrices d’emplois pérennes sur le territoire. Membre du Réseau Entreprendre (14.500 chefs d’entreprise dans dix pays), l’association a déjà accompagné 123 entreprises et permis de sauvegarder 1722 emplois dans l’Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales, l’Aude et la Lozère, dont 449 en 2021.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Les lauréats 2021 avec le président Richard Marlier, et l’ancienne ministre Françoise Nyssen. Crédit : DR.