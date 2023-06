S ET O LE STUDIO

SARL au capital de 10 000 Euros

Siège : 46, rue Saint Guilhem

34000 MONTPELLIER

818 642 803 RCS MONTPELLIER

Par AGE du 26 avril 2023 et, à compter de ce jour, il a été décidé :

– du changement de l’objet social pour : la vente au détail de tous produits d’épicerie et de tous produits alimentaires

– du Changement dénomination sociale pour LOZOCA

– du transfert de siège au 36, lot Centre Commercial Verte Campagne 31120 LACROIX-FALGARDE

Co-gérants : Sophie et Olivier DEMOLS, demeurant 36, lot Centre Commercial Verte Campagne 31120 LACROIX-FALGARDE

La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au RCS de TOULOUSE