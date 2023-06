Aux termes d’un acte sous seing privé électronique en date du 28 juin 2023, la société SAGORY BESSIERES, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est Les Portes de Bessieres – Parking Super U – 31660 BESSIERES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 828 152 546 a donné en location-gérance à la société ELIANO, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros dont le siège social est 939 Route de Layrac – 31340 MIREPOIX SUR TARN immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 953 073 897 un fonds de commerce de fabrication et vente à emporter de pizzas sis et exploité. Les Portes de Bessieres – Parking Super U – 31660 BESSIERES, ledit fonds étant identifié au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIRET 828 152 546 00010, pour une durée de 2 années à compter du 1er juillet 2023 pour se terminer le 30 juin 2025.