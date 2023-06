INSERTION - CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître ZOE GONZALVEZ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial à FRONTON, 430, route de Toulouse, le 30 juin 2023, enregistré a été cédé un fonds de commerce par :

Madame Hélène Aline Cécile MARTINI, demeurant à SAINT-JORY (31790) 25 chemin de la Claou,

A : La Société dénommée sanbell, dont le siège est à TOULOUSE (31200) 76 route de Blagnac, identifiée au SIREN sous le numéro 491 415 972 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.

Désignation du fonds : fonds de commerce de soins esthétiques, spa et relaxation sis à CASTELMAUROU (31180), 2A chemin Rouquet, connu sous le nom commercial ELEN INSTITUT DE BEAUTE SIREN 509227500.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de QUARANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (47 500,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion

Le notaire.