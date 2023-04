Suivant acte reçu par Maître Cécile MARTY, notaire à VILLEMUR SUR TARN, en date du 25/04/2023, il a été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité Limitée

Dénomination : SARL CHANCHINVEST

Siège social : LEGUEVIN 31340

24bis Chemin de Cazalas.

Capital : 636 200,00 € divisé en 6 362 parts de 100 € chacune numérotées de 1 à 6 362 attribuées aux associés en proportion de leurs apports

Apport en numéraire pour 636 200,00 €

Objet social : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location nu ou location en meublé et la vente de tous biens et droits immobiliers,

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation

Gérance : Nicolas CHANCHEVRIER et Madame Sophie BREANT épouse CHANCHEVRIER demeurant ensemble à LEGUEVIN 31340, 31 490 24bis Chemin de Cazalas, pour une durée indéterminée

Cession de parts :toutes les cessions de part, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable préalable à la majorité des associés et en fonction de leur droit de vote.

Immatriculation au RCS de TOULOUSE

