Aux termes du procès-verbal de décisions du 04/02/2023 de la Société dénommée TAM, Société à responsabilité limitée d’Architecture, au capital de 2.500 €, ayant son siège social 21 Rue de Rémusat 31000 TOULOUSE, immatriculée au RCS TOULOUSE 903 289 999, il résulte que le capital a été augmenté à effet du 04/02/2023 par apport en nature d’un montant de 2.500 € pour être porté de 2.500 € à 5.000 € par création et émission de 250 parts sociales nouvelles numérotées de 1 à 250 intégralement souscrites et libérées au profit d’un nouvel associé, le nouveau capital étant fixé à 5000 euros divisé en 500 parts sociales numérotées de 1 à 500 de valeur nominale de 10 euros chacune et Monsieur Cyrille FUSEAU demeurant 25 rue Edmond de Goncourt, 31500 Toulouse, a été nommé en qualité de co-gérant, à compter du même jour pour une durée indéterminée, Monsieur Olivier DUCASSE demeurant également co-gérant.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention Capital : 2.500 euros

Nouvelle mention Capital : 5.000 euros

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE

Pour avis. La gérance.