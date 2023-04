SAS AZERTYCAR

au capital de 1000.00 euros

dont siège social est 28 route de Fenouillet 31150 Gagnac sur Garonne

SIREN : 894691427 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une délibération de A.G.E en date du 23/01/2023 la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du23/01/2023

et sa mise en liquidation amiable. Elle a nommé Mr Youssef KHAFFANE

demeurant 7 rue Rossini 31790 SAINT JORY en qualité de liquidateur et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 28 Route de Fenouillet 31150 Gagnac sur Garonne. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés.

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE