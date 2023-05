SAS BIERES ET CO’PAINS - MARMORATA

ORVA SOUCAZE & ASSOCIES

Avocats au Barreau de Montargis

5 rue Louis Lacroix - 45200 MONTARGIS

Tél. : 02.38.93.99.89

Aux termes d’un acte SSP en date à AUTERIVE (31) du 09/05/2023, enregistré au Service de départemental de l’Enregistrement de TOULOUSE (31) le 15/05/2023, dossier 2023 00013746 réf. 3104P01 2023 A 01883,

la SAS BIERES ET CO’PAINS, siège social sis à AUTERIVE (31190) 770 Rue Albert Camus, Siren 828284240, a cédé à la SARL MARMORATA, siège social sis à

SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650) 14 Rue des Seychelles, Siren 951832146,

un fonds de commerce de « bar, cave à bières, café, petite restauration, organisation

de soirées évènementielles » sis à AUTERIVE (31190) 770 Rue Albert Camus, pour

un prix de 150 000 €.

Transfert de propriété et Entrée en jouissance au 09/05/2023.

Les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publication au BODACC, au siège du fonds cédé, à AUTERIVE (31190) 770 Rue Albert Camus, et pour la correspondance au siège de la société ORVA SOUCAZE ET ASSOCIES, 5 rue Louis Lacroix 45200 MONTARGIS.

Pour unique insertion.