AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signatures privées en date à TOULOUSE (31200) du 17 avril 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : SAS RDB MOBILITE

Siège : 7 Impasse Camo, 31200 TOULOUSE

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS

Capital : 1.200 euros

Objet : - La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères quels que soient leur objet social et leur activité,

La gestion de titres et de valeurs mobilières, l’investissement à objet civil matériel ou immatériel pour son compte ou pour celui de tiers,

La gestion de son propre patrimoine tant immobilier que mobilier et de tout patrimoine quelle que soit sa composition appartenant à toute personne physique ou morale,

Administration de société.

Transmission des actions :

Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.

Président : Madame Amandine, Sabine, Francisca DEMOULIN

Demeurant 27 B, Rue du Lac Bleu, 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE

La Société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE.

POUR AVIS