Avis est donné qu’aux termes d’un acte reçu par Maître Xavier BILLIAUD, notaire à SAINT SULPICE SUR LEZE (31410), 4, rue des Artisans, en date du 13 décembre 2022, et d’un PV d’AG du 13 décembre 2022,

Monsieur Vincent DE LASSUS, demeurant à POUY DE TOUGES (31430), 203, route de Carbonne - Le Château, gérant de la SCEA DE LASSUS exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 30.489,80€, et dont le siège social est à POUY DE TOUGES (31410), immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 410 837 892, a démissionné de ses fonctions de gérant à compter du 13 décembre 2022.

Madame Germana DE LASSUS née PAGANI, demeurant à POUY DE TOUGES (31430), 203, route de Carbonne – Le Château a été nommée gérante de la SCEA DE LASSUS à compter du 13 décembre 2022.

