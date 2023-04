SCI FONCIERE SANS

Société civile immobilière

au capital de 1 000 euros

Siège social : Lotissement du Pont Neuf, Place du 19 Mars

31160 ASPET

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobilière

Dénomination : SCI FONCIERE SANS

Siège social : Lotissement du Pont Neuf, Place du 19 Mars, 31160 ASPET

Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de TOULOUSE

Objet social : La Société a pour objet :

L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers la vente de tous immeubles et biens immobiliers.

Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.

Capital social : 1 000 euros

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés uniquement.

Gérant : Monsieur Laurent, Jean-Louis, Joseph SANS, demeurant Lotissement du Pont Neuf, Place du 19 Mars - 31160 ASPET

IMMATRICULATION : au RCS de TOULOUSE.

Pour avis,