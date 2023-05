SCI LAUZI

SCI au capital de 68 602,06 €

Siège social : 18 chemin Lauzy 31800 LANDORTHE

420 702 961 RCS TOULOUSE

Par décision de l’Assemblée générale du 15/05/2023, il a été décidé de la dissolution de la société, de nommer en qualité de Liquidateur Madame Michèle THOUVENOT demeurant 18 CHEMIN DE LAUZI 31800 LANDORTHE, et de fixer le siège de liquidation sis 14 rue de La Carreterre 31260 MAZERES SUR SALAT où seront également notifiés actes et documents.

Dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE.

Modification au RCS de TOULOUSE