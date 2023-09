SCI LAUZI

SCI en liquidation, au capital de 68 602,06 €

Siège social : 14 rue de la Carreterre 31260 MAZERES SUR SALAT

420 702 961 RCS TOULOUSE

Par décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 31/08/2023, il a été décidé d’approuver le compte définitif de liquidation, de décharger Madame Michèle THOUVENOT, demeurant 18 chemin de Lauzi 31800 LANDORTHE de son mandat de liquidatrice, de donner à cette dernier quitus de sa gestion et de constater la clôture de la liquidation à compter du 31/08/2023.

Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE, en annexe au Registre du commerce et des sociétés et la société sera radiée dudit registre.