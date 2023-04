SCI LES COTEAUX DE POUVOURVILLE

Société Civile Immobilière au capital de 91.500 euros

Siège social : 5 rue Jorge Semprun

31400 TOULOUSE

343.074.738 RCS TOULOUSE

RECTIFICATIF A L’ANNONCE PARUE LE 22 MARS 2023 N°37344

Il fallait lire : "..nommer en qualité de nouveau co-gérant : M. Jean, François CALMELS et non Jean-François CALMELS demeurant 4 chemin d’Isatis – 31280 AIGREFEUILLE.

Ancienne mention : co-gérants : Mesdames Marine CANDELON-BONNEMAISON et Catherine MALLET.

Nouvelle mention : co-gérants : Madame Catherine MALLET et Monsieur Jean, François CALMELS.