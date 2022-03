SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 25 RUE MARGUERITE SICARD

31150 GRATENTOUR

R.C.S. Toulouse 879 935 641

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2021, les associés de la SCI NCBH ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 novembre 2021, et sa mise en liquidation amiable ; de fixer le siège de la liquidation à l’adresse du siège social actuel ; la nomination comme Liquidateur de M. Houari NOUAR, demeurant 25 rue Marguerite Sicard 31150 GRATENTOUR, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Pour avis, le Liquidateur