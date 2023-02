SCI OGNL OFFICE

Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 euros

22 Quai de Tounis

31000 TOULOUSE

882 944 721 RCS TOULOUSE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31/12/2022, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31/12/2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nommé comme Liquidateur

Monsieur Olivier GASTAL-NOLESINI, demeurant 5 Rue Périssé 31500 TOULOUSE, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 22 Quai de Tounis 31000 TOULOUSE, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE.

Pour avis,