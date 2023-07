Aux termes d’un acte authentique en date du 28 juin 2023 il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PONZIO

Objet Social : Acquisition en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et vente exceptionnelle de tous biens et droits immobiliers, et tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Toutes opérations civiles se rattachant à cet objet.

Siège Social : 2 rue Berthelot, 31170 TOURNEFEUILLE

Capital : 1000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de TOULOUSE

Gérance : M. Patrice PONZIO, demeurant 46 chemin de Tournefeuille, 31100 TOULOUSE.