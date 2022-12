Aux termes de décisions du 30 décembre 2022, les associés de la SCM BEN DENOUN – GORDON – GIORDANO, Société Civile de Moyens dont le siège social est Cabinet Médical de Sainte Foy 6, place Henri Dunant 31470 SAINTE FOY DE PEYROLIERES 891 622 532- RCS TOULOUSE ont agréé la cession de parts sociales intervenue en date du même jour et augmenté le capital de 1.002 € pour le porter à la somme de 1.336 € par création de 334 parts sociales nouvelles ; Ils ont pris la décision de modifier la dénomination sociale qui devient SCM HORIZON à compter de ce jour ; pris acte de la démission de ses fonctions de gérant, du Docteur Alain BEN DENOUN et nommé en qualité de co-gérants, le Docteur Maxence LOUIS domicilié 3, impasse du Pigeonnier 31120 ROQUES et le Docteur Alexiane PEREZ, domiciliée 281, chemin de Mondessin 31470 SAINT THOMAS ; Les statuts ont été modifiés corrélativement et mention en est faite au RCS de TOULOUSE.