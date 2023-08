SCM MEDISPORT IMAGERIE

Société civile de moyens au capital de 5 920 euros

Siège social : 45 rue de Gironis - 31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 518 505 946

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 9 mai 2023 a autorisé le retrait d’un associé et constaté la réduction du capital social de 5 920 euros à 5 870 euros par rachat et annulation de 50 parts sociales. L’article 7 « Capital social » des statuts a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :

« Le capital social composé de ces apports, est fixé à la somme de 5.920,00 €.

Il est divisé en 5 920 parts d’intérêt d’un montant de 1 € chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 5 920 ».

Nouvelle mention :

« Le capital social composé de ces apports, est fixé à la somme de 5.870,00 €.

Il est divisé en 5 870 parts d’intérêt d’un montant de 1 € chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 5 870 ».

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 5 870 parts.

Modification sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE.

Pour avis

La Gérance