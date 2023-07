SELARL GACP TOULOUSE 7 BIS Place de la Patte d’Oie 31300 TOULOUSE

Suivant acte reçu par Me Claire-Charlotte FOURNIÉ-FORADADA, Notaire associée, le 10/07/2023 M. Bertrand Marie BOUYER, et Madame Marie-Caroline WEISS, demeurant à TOULOUSE (31) 15 rue Molière mariés à la mairie de MONTAUBAN (82) le 23 juin 1990 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ont déclaré aménager leur régime matrimonial et apporter des biens propres. Les oppositions des créanciers pouvant exister sur le bien apporté, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial sis à TOULOUSE (code CRPCEN 31119) où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion. Le notaire.