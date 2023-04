Suivant acte sous seing privé en date à

Quint-Fonsegrives du 14.04.2023, enregistré au Service des Impôts de Toulouse

le 19.04.2023, bordereau 2023 00011561, référence 3104P61 2023 A 01443, la société SELARL PHARMACIE DE L’EMBOUCHURE, SELARL au capital de 50.000 euros, ayant son siège social 95 Boulevard de l’Embouchure, La Porte du Barrio, Zone d’Activité Commerciale des Ponts Jumeaux 31200 TOULOUSE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 852 685 098, représentée par son gérant, M. Clément IZARD, a cédé à la société

PHARMACIE TEISSIER MICHELOT, SELARL au capital de 100.000 euros, ayant

son siège social 95 Boulevard de l’Embouchure, La Porte du Barrio, Zone d’Activité Commerciale des Ponts Jumeaux 31200 TOULOUSE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 950 766 386, représentée par sa gérante Mme Johanne TEISSIER MICHELOT, un fonds de commerce d’officine de pharmacie sis et exploité 95 Boulevard de l’Embouchure, La Porte du Barrio, Zone d’Activité Commerciale des Ponts Jumeaux 31200 TOULOUSE, moyennant le prix de 425.000 euros. La prise de possession et l’exploitation effective par l’acquéreur ont été fixées au 17.04.2023. L’acquéreur sera immatriculé au RCS de Toulouse.

Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, à l’adresse du séquestre, la société OFFICIIS, société d’avocats située 5 rue Saint-Bernard 31000 TOULOUSE, représentée par Maître Thomas CROCHET.