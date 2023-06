Maître Boris CORREA

notaire à SAINT-SULPICE-SUR-LEZE (31410),

4 rue des Artisans.

Avis de constitution

Acte authentique du 8 juin 2023 reçu par Maître Boris CORREA, notaire à SAINT SULPICE SUR LEZE (31410), 4, rue des Artisans

– Dénomination : SEQUOIA

– Forme : société civile immobilière

– Siège social : TOULOUSE (31400), 14 route de Revel.

– Durée : 99 ans

– Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question

– Capital social : 1.000,00€

– Apports en numéraire : 1.000,00€

– Gérants : Madame Louise Marie Alice Muriel BUIES demeurant à GAILLAC (81600) 117, Route de Montauban et Monsieur Pierre-Louis Roger Dominique ECHE demeurant à TOULOUSE (31400), 2, impasse Bellonte.

– Clause d’agrément : agrément de toutes les cessions à l’exception de celles entre associés

– Immatriculation au RCS De TOULOUSE.

Pour avis

Le notaire.