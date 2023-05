Rectificatif à l’annonce publiée dans touleco.fr du 28/04/2023

concernant SERVICE LIBERTE,

Il fallait lire :

Ancien objet social : création et gestion de conciergerie, prestations de conciergerie d’entreprise et privée ou de luxe, auprès de particuliers ou professionnels, d’intendance de propriétés, préparation des biens en vue de leur location, services de conciergerie dans le domaine du transport, de la gastronomie, prestations touristiques, livraisons de produits, locations, réservations, organisation d’évènements privés, entretien et petites réparations