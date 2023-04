Par acte SSP du 16/04/2023, il a été constitué une SASU ayant les

caractéristiques suivantes :

Dénomination : SILLAM CONSULTING

Objet social : Conseil pour les affaires et autres conseils en gestion. La prestation

de service, d’assistance aux particuliers et aux entreprises en organisation, en management, en projets stratégiques et en appui commercial.

Siège social : 8 rue jean Racine 31400 TOULOUSE.

Capital : 500 €

Durée : 99 ans

Président : M. SILLAM CHARLES-ELIE, demeurant 8 rue Jean Racine

31400 TOULOUSE

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut participer

aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant

droit à une voix.

Clause d’agrément : Cession libre entre associés, ainsi qu’à leurs conjoints,

ascendants ou descendants. Cession soumise à agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Toulouse