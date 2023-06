SOCIETE CIVILE MEDISPORT IMAGERIE

Société civile de moyens au capital de 5 920 euros

Siège social : 45 Rue du Gironis – 31100 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 309 768 505

Par décision collective en date du 26 juin 2014, les associés ont décidé d’adjoindre à Monsieur Pierre PAILLE et Monsieur Philippe ADAM, en qualité de co-gérant pour une durée illimitée à compter du 26 juin 2014 :

– François DELAUNAY, médecin radiologiste, né à CAEN (14000), le 25 février 1976, domicilié à TOULOUSE (31400), 27 rue Peyrousset ; et

– François BLAIN, médecin radiologue, né à OUDJDA (MAROC) le 22/02/1959, domicilié à PECHBUSQUE (31320), l’enclos ; et

– Eric LEROUX, Médecin Radiologue, né à OBERKIRCH (ALLEMAGNE) le 20/02/1963, domicilié à MURET (31600), 33 Bd Isidro Calderon ; et

– Patrick LECUSSAN, Médecin Radiologue, né à TOULOUSE (31000) le 07/03/1969, domicilié à MURET (31600), 8 avenue Baiolvilla.

– Muriel THORN, épouse KANY, Médecin Radiologue, née à VERSAILLES (78000) le 27/12/1963, domiciliée à AUREVILLE (31320) Lieu dit Bize ; et

– Patrice LABORDE-PEYRE, Médecin Radiologue, né à TOULOUSE (31000) le 10/03/1967, domicilié à TOULOUSE (31500), 37 bis Chemin du coin de la Moure ; et

– Marie Alexandra CAMEZIND VIDAL, Médecin Radiologue, née à TOULOUSE (31000) le 01/01/1971, domiciliée à TOULOUSE (31400), 7 rue Montplaisir ; et

– Nicolas MAILLY, Médecin Radiologue, né à BOULOGNE SUR MER (62200) le 18/10/1974, domicilié à TOURNEFEUILLE (31170), 4 rue de la Sardane ; et

– Thomas ZEGERMANN, Médecin Radiologue, né à Paris, le 8 décembre 1971 à Paris (75016), domicilié à TOULOUSE (31), 11 avenue du Docteur Grynfogel, Villa n°11,

– Florence LOUBES LACROIX, médecin radiologiste, née le 19 janvier 1962 à FOIX (09000), domiciliée à TOULOUSE (31400), 10 rue des Pyrénées ; et,

– Julien AURIOL, médecin radiologue, né à PAU (64000) le 2 mars 1976, demeurant à TOULOUSE (31000), 18 rue Saint Jacques.

