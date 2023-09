Par acte SSP du 22/08/2023, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOLBAT

Objet social : Maçonnerie générale, enduit et ravalement de façade, carrelage, faïence, plinthes, chape, étanchéité et charpente

Siège social : 46 Rue André Vasseur 31200 Toulouse.

Capital : 1000 €

Durée : 99 ans

Président : M. KILIC Muhammed, demeurant 2 Rue Simone Henry 31200 Toulouse

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : Cession libre entre associés, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants. Cession soumise à agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Toulouse