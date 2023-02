Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 21 février 2023, à TOULOUSE.

Dénomination : SPFPL PONS GERMAIN

Forme : Société de Participations Financières de Profession Libérale de Chirurgien-Dentiste par actions simplifiée

Siège social : 13, rue du Lac Bleu 31240 L’UNION

Objet : La détention de parts ou d’actions de Sociétés d’exercice libéral régies par l’article 1er alinéa 1 de la loi susvisée, et ayant chacune pour objet l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste ; La participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de ladite profession.

La Société peut réaliser toute autre activité, sous réserve d’être destinée exclusivement aux sociétés et groupements dont la Société détient des participations. Elle peut notamment, sans que cette liste soit exhaustive : Détenir tous immeubles ou parts sociales de société civile immobilière dès lors que les immeubles sont loués aux sociétés et/ou groupements dans lesquels la Société détient des participations ; Fournir toutes prestations de services d’assistance administrative, financière, comptables, ressources humaines aux sociétés et/ou groupements dans lesquels la Société détient des participations.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 2.000 euros divisé en 2.000 actions.

Cession d’actions et agrément : Les cessions ou transmissions d’actions entre associés ou entre groupe d’associés sont libres. Les actions ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote : Dans les conditions statutaires et légales.

Président : Madame Marie-Sophie PONS GERMAIN, demeurant au 21 rue du rempart Saint-Etienne 31000 TOULOUSE

La société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE.

Pour avis.